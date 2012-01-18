З крижаної пастки витягли киянку
Встигли врятувати
18 січня близько трьох годин ночі рятувальникам м. Погребище надійшло повідомлення про те, що на місцевому заводському ставку біля кладки тоне людина.
Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, по прибуттю на місце виклику, бійці служби «101» за допомогою мотузки та рятувального кола, врятували 41-річну жительку м. Києва.
На даний час постраждала знаходиться в Погребищенській центральній райлікарні, стан потерпілої задовільний. Зі слів свідка події, який перебував поряд з киянкою, вона підсковзнулась на кладці, впала у ставок й провалилася.
Загалом, з початку року на території Вінницької області зареєстровано два випадки на водних об’єктах, під час яких одна особазагинула, одну людину врятовано.