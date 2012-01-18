З крижаної пастки витягли киянку

18 січня близько трьох годин ночі рятувальникам м. Погребище надійшло повідомлення про те, що на місцевому заводському ставку біля кладки тоне людина.

Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, по прибуттю на місце виклику, бійці служби «101» за допомогою мотузки та рятувального кола, врятували 41-річну жительку м. Києва.

На даний час постраждала знаходиться в Погребищенській центральній райлікарні, стан потерпілої задовільний. Зі слів свідка події, який перебував поряд з киянкою, вона підсковзнулась на кладці, впала у ставок й провалилася.

Загалом, з початку року на території Вінницької області зареєстровано два випадки на водних об’єктах, під час яких одна особазагинула, одну людину врятовано.