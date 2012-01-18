Ірина Зленко — головний податківець області

Сьогодні колективу ДПА у Вінницькій області офіційно представили нового очільника. Керівником обласних податківців стала вже відома їм до цього в статусі голови комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко.

Як повідомила прес-служба ДПА у Вінницькій області, представив пані Ірину в. о. директора Департаменту податкового контролю ДПА України Володимир Тарасенко.

Ірина Зленко змінила на посаді Олександра Вітрука, котрого вчора призначили керівником ДПА у Тренопільській області.