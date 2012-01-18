Ірина Зленко — головний податківець області
15:50, 18 січня 2012Вінниця
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Нове призначення
Сьогодні колективу ДПА у Вінницькій області офіційно представили нового очільника. Керівником обласних податківців стала вже відома їм до цього в статусі голови комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко.
Як повідомила прес-служба ДПА у Вінницькій області, представив пані Ірину в. о. директора Департаменту податкового контролю ДПА України Володимир Тарасенко.
Ірина Зленко змінила на посаді Олександра Вітрука, котрого вчора призначили керівником ДПА у Тренопільській області.
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