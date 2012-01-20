Губернатор вважає, що майбутнє - за українськими селами

„У віддалених селах вже немає порожніх хат, їх поскуповували жителі міста Києва та інших великих міст, - говорить голова Вінницької ОДА Микола Джига. - У великих містах при наднормовому рівні чадного газу не може вижити жодна жива істота, і тому люди скуповують хати і землю на селі, в екологічно чистих зонах”.

Саме тому, на думку голови Вінницької ОДА, більшість програм розвитку має бути націлена на перспективу сільської місцевості.

Про це він розповів на брифінгу для місцевих ЗМІ 19 січня.

Зокрема, у Вінницькій області як пілотній в галузі реформування медицини намагаються вирішити проблему із забезпеченням фахівцями на селі. У Вінницькому державному медичному університеті цьогоріч навчатимуться 48 студентів-медиків за державний кошт, навчання яким забезпечуватиме саме Вінницька ОДА. Це будуть абітурієнти із сільської місцевості, які, згідно з угодою, по закінченні „вишу” повертатимуться до рідного села в якості фахівців.

Голова Вінницької ОДА Микола Джига переконаний, що цю програму у Вінницькій області буде реалізовано, і також буде приділятися увага будівництву житла на селі для молодих фахівців.