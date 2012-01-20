У Вінниці пройшов міні-ярмарок вакансій для інвалідів

У Вінницькому районному центрі зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

За словами заступника директора Вінницького РЦЗ Юрія Машталера, у міні-ярмарку взяли участь 12 осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, спеціалісти центру зайнятості та представники ТОВ «Петройл-Груп». Шукачам роботи запропонували 43 вакансії.

Керівник кадрів ТОВ «Петройл-Груп» Юлія Кузьменко надала присутнім інформацію про потребу у спеціалістах, зокрема, за професіями комірник та бухгалтер, розповіла про умови праці, розмір заробітної плати, режим роботи, можливості навчання безпосередньо на виробництві та гарантоване забезпечення повного соціального пакету.

За підсумками проведеного заходу усі особи з інвалідністю отримали консультації, трьох направили на співбесіду до роботодавця.