За новою схемою зголосились працювати 258 маршрутників

Станом на 19 січня у Вінницьке ТТУ надійшло 258 заяв від перевізників, які готові працювати за новою схемою (загалом це понад 300 мікроавтобусів).

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- Таким чином, на момент введення в дію нової системи перевезень 23 лютого у нас буде достатня кількість одиниць транспорту, щоб вивести їх на маршрути. Матимемо навіть резерв, - говорить директор ТТУ Володимир Бугайчук. - Як ми й прогнозували, приблизно дві третини перевізників підтвердили, що готові працювати не на тіньових, а на прозорих схемах.

З тими перевізниками, які висловили готовність працювати за новою системою, запропонованою міською радою на основі напрацювань фахівців Вінницького технічного університету, одразу розпочалась конструктивна робота по підготовці до її впровадження.

- Забезпечити належні умови для пасажирів - це наше спільне завдання і сьогодні ми разом працюємо над його вирішенням, - зазначає директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Олексій Пидоченко. Він представив у четвер, 19 січня, на засіданні міськвиконкому перші узгоджені пропозиції робочої групи, до складу якої входять представники перевізників, департаменту, вінницької політехніки та ТТУ. За результатами їх розгляду внесені деякі уточнення до нової схеми маршрутної мережі міста Вінниці.

- Транспортне питання у місті справді є актуальним, і ми з розумінням ставимося до змін. Будемо працювати далі, тим більше, що вчорашнє засідання виконкому підтвердило, що до нас дослухаються і у нас є діалог з владою та ТТУ, - каже перевізник Олександр Гота, який в числі інших перевізників був присутній на засіданні міськвиконкому.

На даний момент робоча група відпрацьовує систему розподілу машин по маршрутах, яка повинна базуватись на прозорих та справедливих правилах. В стадії обговорення також питання зменшення вартості проїзду на коротких маршрутах, організації системи контролю транспорту і стану водіїв перед виходом на маршрут, відслідковування належної якості роботи перевізників на лініях тощо.

Робоча група також вивчає усі пропозиції та зауваження щодо нової схеми маршрутів, які вже надходять на телефон служби оперативного реагування «Цілодобова варта» 15-60, а також через мережу Інтернет.

- Ми створили перші передумови для переходу до інтегрованої системи роботи громадського транспорту у місті і тепер спільно відпрацьовуємо деталі її впровадження. Усі конструктивні пропозиції від мешканців міста, які надходять на нашу адресу, ми уже вивчаємо і намагатимемось ще до 23 лютого максимально скоригувати слабкі місця там, де вони реально можуть виникати. Така робота продовжуватиметься і протягом адаптаційного періоду, який триватиме до кінця травня, - додає Олексій Пидоченко.