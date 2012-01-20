На Вінниччині відбудеться міжнародний молодіжний форум

У квітні цього року на Вінниччині відбудеться українсько-польсько-німецький молодіжний форум за участі понад 200 представників молодіжних організацій трьох країн. Про це домовилися голова обласної Ради Сергій Татусяк та керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге під час особистої зустрічі 19 січня.

Метою форуму визначено спільну інтеграцію України, Польщі та Німеччини у Євросоюзі, підтримка європейських ініціатив в Україні та українських у Європі. А також – сприяння активній участі молоді у міжнародному громадському житті, з метою покращення умов їх власного життя та врахування молодіжних питань у діяльності урядових структур та неурядових організацій.

– Сучасна молодь – ініціативна, креативна, самодостатня. Її турбують не тільки проблеми особистого характеру, а й стратегічні, глобальні – розвиток територіальної громади, соціально-економічна стабільність регіону, становлення держави загалом. Тому ми зобов’язані використовувати цей потенціал, – прокоментував мету проведення форуму С.Татусяк.

Сторони домовилися, що участь у молодіжному зібранні візьмуть по 30 молодіжних лідерів із Польщі та Німеччини, 60 – з усіх регіонів України та ще 100 безпосередньо із Вінницької області.

Крім того, у ході зустрічі Сергій Татусяк і Ніко Ланге обговорили низку проектів, які здійснює Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. Голова обласної Ради наголосив на бажанні громадських організацій Вінниччини долучитися до даних проектів, відтак Ніко Ланге запросив вінничан до тіснішої співпраці.

Довідка. Фонд Конрада Аденауера – німецька дослідницька фундація. Фонд заснований в 1956 як «Товариство для християнсько-демократичної просвітницької роботи» і перейменоване на честь колишнього канцлера Конрада Аденауера в 1964. Це найбільша політично пов'язана дослідницька фундація в Німеччині зі щорічним бюджетом близько €100 мільйонів, більшість з яких надходить від уряду. Фонд фінансує політичні дослідження і дослідження в соціальних науках.