Вінниччина зібрала зерна на 36% більше, ніж 2010-го

Загальна посівна площа області до рівня 2010р. зросла на 3,4% і склала 1595,3 тис.га, в тому числі аграрними підприємствами посіяно 1222,5 тис.га, господарствами населення – 372,8 тис.га. Найбільшу питому вагу 55% у структурі посівних площ займають зернові та зернобобові культури, 27% – технічні, 10% – кормові, 8% – картопля та овоче-баштанні.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2011р. одержано 4235,8 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки. Порівняно з 2010р. виробництво зерна зросло на 36,1%, що зумовлено збільшенням урожайності на 12,3 ц з га та зростанням площі збирання на 16,5 тис.га.

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 3645,1 тис.т зерна (86% загального валового збору), господарствами населення – 590,7 тис.т (14%). Урожайність зернових культур порівняно з 2010р. збільшилась в аграрних підприємствах на 12,6 ц (склала по 50,0 ц з 1 га), у господарствах населення – на 10,6 ц (по 44,8 ц з га).

У 2011р. значно кращий, ніж у 2010р., зібрано врожай кукурудзи на

зерно – 1887,8 тис.т (у 1,5 раза більше), пшениці – 1726,4 тис.т (на 37,0%), гречки – 27,5 тис.т (у 1,9 раза) та проса – 5,4 тис.т (у 2,0 раза), що зумовлено розширенням площ посівів та збільшенням урожайності цих культур.

Виробництво соняшнику проти 2010р. зросло на 5,1% (за рахунок збільшення урожайності на 2,7 ц з га) і склало 288,9 тис.т, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами зібрано 269,8 тис.т соняшнику.

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) порівняно з 2010р. збільшився на 22,8% (виключно за рахунок збільшення середньої урожайності по 419 ц з га у поточному році проти 327 ц – у 2010р.) і становив 3015,9 тис.т, з них аграрними підприємствами накопано 2764,7 тис.т (на 19,1% більше), по 429 ц з га (у 2010р. – 329 ц з га).

Зросли проти 2010р. на 33,4% валові збори сої, в основному за рахунок збільшення площ збирання на 32,9%.

Господарствами області накопано 1856,8 тис.т картоплі, що на 17,5% більше, ніж у 2010р., зростання зумовлено збільшенням її площі збирання на 4,5% та урожайності на 19,6 ц з га.

Збільшились обсяги виробництва овочевої продукції проти 2010р. на 24,8% (становили 388,1 тис.т), плодоягідної продукції – на 27,5% (склали 241,4 тис.т.), за рахунок розширення площ збирання та урожайності цих культур.