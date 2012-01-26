Чи хочуть шукачі притулку отримувати статус біженця в Україні?

Сьогодні громадські організації та представники державних структур міграційної служби та служби у справах дітей переймалися проблемами шукачів притулку.

На прес-конференції ГО „ІПЦ” ВІСЬ” представила проект, орієнтований на допомогу дітям до 18-ти років та молодим мамам – біженцям та біженкам, шукачам та шукачкам притулку, які перебувають у Вінницькій області.

Проект підтримує Данська рада у справах біженців, що є гуманітарною неурядовою організацією, яка працює більш ніж в 30-ти країнах світу.

- Сьогодні немає єдиної державної статистичної бази даних щодо шукачів притулку в Україні, - повідомила соціальний педагог проекту ДРБ Вінницької правозахисної групи Світлана Побережець. – За офіційними даними Європейської конференції, які повідомив голова Департаменту з притулку в Україні, в 2003 році звернгулися 4 дитини, в 2009 -41, в 2010 – 61. За даними комісії ООН, в 2010 році таких дітей було біля 200 осіб.

Світлана Побережець наголосила на тому, що дітей найбільше турбує момент безпечного знаходження в Україні. Наразі не існує єдиної загальнодержавної інструкції ні для пограничних сил, ні для митниці, ні для правоохоронних органів, - які мають бути дії кожного з цих структурних підрозділів держави у роботі з шукачами притулку в Україні.

Натомість голова управління державної міграційної служби у Вінницькій області Ігор Березенський наголошує на тому, що зокрема в 2011 році не було жодного звернення від шукачів притулку. Міграційна служба може діяти виключно в рамках закону, і надавати всебічну допомогу виключно тим, хто звернувся.

Залишається принаймні дивним той факт, що та кількість біженців, які знаходяться в місті Вінниці і звернулись по допомогу до громадських організацій, подолала кордон і дісталась до центральної частини України „поміченою” лише громадськими організаціями. Також виникає питання, чому шукачі притулку не бажають в Україні отримувати статусу біженця?

- Ми вітаємо організацію „ВІСЬ”, яка зможе допомогти усім службам і громадським організаціям сісти за спільний стіл переговорів у питаннях дітей – шукачів притулку, - говорить начальник служби у справах дітей Вінницької ОДА Тетяна Дорош. – Нам необхідно скласти спільну схему дій з громадськими організаціями, знайти відповідь на ряд запитань. Всім зрозуміло, що для більшості з них Україна є транзитною державою. Разом з тим наших людей необхідно навчати поводити себе з тими іноземцями, що опинилися в складних життєвих обставинах на території нашої країни.

За словами Світлани Побережець, в Україні існує лише два пункти розселення шукачів притулку в Одесі та Мукачево, і там вони можуть знаходитись не більше року до визначення їхньої подальшої долі.

Громадські організації не лише навчають шукачів притулку – іноземців жити в нашій країні, а й надають елементарної допомоги на одяг та харчування. Третій рік поспіль реалізовує подібні проекти допомоги Вінницьке товариство „Червоного Хреста”, яке виявляє таких дітей, надає можливість скористатися безкоштовними дзвінками у свою країну, створює для них „банк одягу”.

Як зазначає координатор проекту Світлана Дубина, зараз для молодих мам та дітей – шукачів притулку будуть проводитись тренінги, інформаційні і просвітницькі заходи, психологічне консультування та арт-класи.

Кожен громадянин, який будь-що дізнався про нелегальне проживання дітей – шукачів притулку у місті Вінниця, може повідомити за адресою: вул.Соборна, 50, в службу у справах дітей Вінницької міської ради.

