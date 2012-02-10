Лоботряси відібрали харчі у літнього чоловіка

У Козятинському районі вчора працівники міліції затримали двох чоловіків, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні пограбування 54 – річного жителя села Глухівці.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Це сталося близько 20 години на одній з вулиць села. Як з’ясувалося, потерпілий разом зі своєю дружиною повертався додому з залізничної станції і віз на велосипеді дві важких сумки. На слизькій дорозі велосипед перекинувся і застряг у снігу. Два молодика, які у цей час проходили поруч, підійшли до подружжя і запропонували свою допомогу. Вони підняли сумки і разом з ними втекли. Незабаром чоловік звернувся за допомогою у райвідділ міліції.

Як повідомив начальник Козятинського райвідділу міліції Олег Будківський, по «гарячих» слідах правоохоронці встановили підозрюваних осіб, вилучили у них відібрані речі і доставили зловмисників у райвідділок. Один з них виявився непрацюючим 25 – річним односельцем потерпілого. Другий учасник пограбування, як з’ясувалося, 30 – річний житель сусіднього села, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі за фактом пограбування порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.