У претендентів на держслужбу перевірятимуть навіть аналізи

Кожному, хто претендуватиме навіть на посаду рядового клерка у державних структурах, слід готуватися до тотальної перевірки на наявність судимості, громадянства, доходів, наявності корпоративних прав, освіти, стану здоров'я та деяких інших відомостей. Цього вимагає Стаття 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, яка набула чинності 1 січня 2012 року.

Про це повідомив в.о. заступника начальника управління державної служби України у Вінницькій області Сергій Починок.

Вимога пройти спеціальну перевірку стосується осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, або місцевого самоврядування. Бажаючі працювати в органах влади мають надати письмову згоду на поведення перевірки. Якщо ж такої згоди не буде, перевірку не проводитимуть. Але тоді й на державну службу — зась: питання про призначення такої особи на відповідну посаду навіть не розглядатиметься.

Якщо ж претендент спецперевірку не пройде, робота йому не світить. Натомість, очікує спілкування з правоохоронцями за надання неправдивих відомостей. А також потенційне включення до спецреєстру осіб, котрі не пройшли спеціальну перевірку.

Після того, як 28 січня набув чинності Указ Президента , яким затверджено порядок організації проведення спеціальної перевірки, новий механізм прийняття на державну службу здобув всі юридичні підстави для його застосування. Відтепер кадрові служби робитимуть запит на перевірку відомостей про кожного потенційного держслужбовця до обласних структур Мін'юсту, МОЗу, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту, ДПС та Державної міграційної служби.