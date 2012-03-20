У Вінниці презентуватимуть подільську писанку сучасності

23 березня о 12:00 у виставковій залі музею гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина в рамках Великоднього фестивалю відбудеться урочисте відкриття виставки «Подільська писанка у фокусі уваги».

Виставка презентуватиме роботи відомої дослідниці подільської писанки, викладача ВДПУ ім. М. Коцюбинського Тетяни Пірус та її доньки Ольги Безверхої; членів НСМНМУ сестер Оксани та Марини Верхових; члена НСМНМУ Людмили Філінської та її доньки Наталії Сентемон; вперше на виставці будуть роботи Лариси Шаран – керівника курсів з писанкарства та витинанки при Подільському народному університеті культури; роботи Вікторії Ніколаєвої, відомої керамістки, та писанки, створені майстринею з пошиття сучасної текстильної ляльки Іриною Білик і її сином Владиславом.

Відвідувачі матимуть нагоду споглядати красу власне подільських писанок, відтворених майстринями-сучасницями, писанок керамічних (брязкалець у тому числі), а також писанок, що несуть на собі традиційні знаки трипільської доби.

Окрему частину виставкової експозиції складуть мальованки, подаровані музею уродженцями Піщанського району, а нині мешканцями Одещини Олександром Станчуляком та його матір’ю Тетяною Михайлівною. Минулого року мати й син брали участь у грандіозному проекті художниці Оксани Мась, яка з 15 000 робіт цього жанру склала образ Богоматері. І 5 000 мальованок для такого незвичайного портрета створили наші земляки! Спільну працю показували у Михайлівській палаті Національного заповідника «Софія Київська», біля будинку ООН у Нью-Йорку, біля Бранденбурзьких воріт у Німеччині. Німецька діаспора українців відкрила талановитому хлопцеві сторінку в мережі Інтернет, а також видала буклет зі 150-ма кольоровими світлинами найкращих робіт. У музеї гончарного мистецтва буде представлено 380 мальованок, виконаних Станчуляком Олександром у співавторстві з матір’ю. І хоч такі твори декоративно-вжиткового мистецтва не є предметами Великодніх ритуалів, вони однак тішать своїми насиченими кольорами і наділяють кожного енергією активного оптимізму.

Цьогоріч виставкова експозиція розкриватиме ідею спадкоємності традицій писанкарства в колі однієї сім’ї та виконуватиме просвітницько-пропагандистську функцію посередництвом великої кількості найуживаніших, наділених потужною силою графічних писанкових символів, які допоможуть усім бажаючим оздоблювати Великодні яйця знаками, що пройшли столітні випробування часом і несуть у собі високий філософський зміст.

Виставкова експозиція нараховуватиме близько 450-ти робіт.

Програмою заходу передбачено також практикум з виготовлення писачка та майстер-клас із писанкарства.