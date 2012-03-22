Влада вчилась реалізовувати державно-приватне партнерство на практиці

20 березня у конференц-залі галереї «ІнтерШик» по вулиці Арх. Артинова, 12-а в рамках Програми розвитку державно-приватного партнерства, що реалізується компанією FHI Development 360 LLC за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Фонду Східна Європа у співпраці з Вінницькою міською радою відбувся навчальний семінар на тему: «Державно-приватне партнерство в Україні: стратегії фінансування державних/муніципальних проектів».

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Тренером та головним доповідачем семінару виступила Наталія Доценко-Білоус, дійсний член Асоціації правників України, член Асоціації юристів фондового ринку.

Програма розвитку державно-приватного партнерства в Україні впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

У центрі уваги Програми – розвиток державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні шляхом надання допомоги Уряду України на національному та місцевому рівнях для створення сприятливого клімату для державно-приватного партнерства, а також шляхом підтримки фірм, що працюють у приватному секторі, зацікавлених у діяльності у сфері ДПП.

Програма розпочалася у жовтні 2010 року та має план роботи, розрахований до вересня 2015 р. Фонд Східна Європа є партнером у реалізації завдань Програми розвитку державно-приватного партнерства (Public Private Partnership Development Program – (P3DP).

- В Україні протягом останніх кількох років існує підвищений інтерес до державно-приватного партнерства (ДПП) як механізму залучення приватного інвестиційного капіталу, знань та досвіду для забезпечення послугами, які надаються державними та місцевими органами влади на утримання та будівництво об’єктів інфраструктури. Значною мірою це пов’язано з тим, що є політична воля керівництва держави впроваджувати проекти державно-приватного партнерства, – зазначила керівник напрямку навчання та інформаційної підтримки Програми розвитку публічно-приватного партнерства Олена Маслюківська, розпочинаючи навчальний семінар.

Семінар «Державно-приватне партнерство в Україні: стратегії фінансування державних/муніципальних проектів» є початком циклу інформаційних заходів, які будуть організовувати у пілотних містах з метою покращення знань та інформації про проекти ДПП у рамках Програми розвитку державно-приватного партнерства за підтримки USAID. Семінар проводився вперше у Вінницькій області і вдруге в Україні. До програми заходу входили теоретична, практична та інтерактивна частин.

У рамках заходу близько 40 учасників, які представляли місцеві органи влади, бізнес, інвесторів та громаду, ознайомилися зі світовим досвідом реалізації проектів державно-приватного партнерства, а саме зі стратегіями реалізації та фінансування таких проектів.

Участь у семінарі взяли представники виконавчих органів та депутатського корпусу Вінницької міської ради та Вінницької обласної ради, неурядових організацій, представники бізнесових структур, зокрема директор Представництва в Україні та Східній Європі Кампанії HAASE (Німеччина) Йорг Майснер.

Програма тренінгу включала в себе питання базових форм, принципів, сфери та практики застосування ДПП в Україні, спільної діяльності з державним/комунальним підприємством, особливості оренди державного/комунального нерухомого майна, приховані інвестиційні можливості концесій на будівництво та експлуатацію інфраструктурних об’єктів, особливості інвестиційної діяльності з державним/комунальним підприємством та технологію використання консорціуму як організаційного об‘єднання державного/комунального підприємства та приватного інвестора.

Після теоретичного огляду основних елементів ДПП та національного законодавства, що регулює співпрацю місцевих органів влади та бізнесу, учасники у групах розглянули прикладні алгоритми дій із реалізації проектів будівництва автомобільної дороги на умовах ДПП, рекультивації полігонів твердих побутових відходів, реалізації проекту будівництва та експлуатації муніципального закладу охорони здоров‘я. Під час інтерактивної частини учасники займалися розробкою варіантів алгоритму дій з реалізації актуального інфраструктурного проекту місцевого значення.

Питання державно-приватного партнерства є актуальними для Вінниці та Вінницької області. Місто Вінниця є складовою Національного проекту «Чисте місто», суть якого полягає в об’єднанні зусиль держави, міста Вінниці та партнерів з USAID для вироблення спільної стратегії щодо будівництва поблизу обласного центру сміттєпереробного заводу.

Оскільки реалізація проекту відбуватиметься на засадах державно-приватного партнерства, то USAID є провідним консультантом Національного проекту «Чисте місто» в питаннях впровадження механізму державно-приватного партнерства та буде приймати участь у підготовці угоди про державно-приватне партнерство в заключній стадії реалізації проекту.

