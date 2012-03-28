Скандал! ХК "Мінськ" привіз до Вінниці... вінничан

У Вінниці, на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку триває 1-й тур 3-го Кубку Співдружності з хокею на траві. Змагаються 4 команди з 3-х країн.

Вчора, 27 березня, у стартовому турі “Олімпія-Колос-Секвоя” (Вінниця) здолала “Будівельник” (Брест) з рахунком 2:1, а ХК “Мінськ” переграв “Динамо” (Електросталь, Московська область) з рахунком 4:3.

Сьогодні, 28 березня, о 15.00 вінничани гратимуть з росіянами, а завтра, о 13.00 – з мінчанами. Вхід – вільний.

Вчора відбулась прес-конференція, на якій особливе закавлення журналістів викликав головний тренер ХК “Мінськ” Сергій Дроздов. Він повідомив, що за його клуб виступатимуть два колишніх вінничанина – Артем Поповченко і В’ячеслав Махатков. Також, за словами тренера мінчан, до його клубу вливаються ще два колишні гравці “Олімпії-Колос-Секвої” – воротар Ярослав Гордей та Дмитро Носенко. Всі четверо виступали за національну збірну України.

– Наше завдання – створити у Мінську боєздатний клуб європейського рівня, – підкреслив Сергій Дроздов. – Тому ми залучаємо до команди досвідчених хокеїстів і створюємо їм гідні умови. До речі, клуб фінансує міська влада Мінська.

Павло Мазур детально коментувати перехід своїх провідних хокеїстів до ХК “Мінськ” не захотів, зауваживши, що ці питання команди мали вирішувати цивілізованим шляхом, а не так, як це було зроблено. Зокрема, про перехід треба домовлятись заздалегідь, а не в останню мить перед відповідальними змаганнями.

Нагадаємо, “Олімпія-Колос-Секвоя” не має статусу професійного клубу, і тому про контракти, як у футболі, не йдеться.

