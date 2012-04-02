АМКУ оштрафував "СОВВА " і "ВлаД" на 20 тис. гривень

Вінницьке обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало ТОВ "ТД "СОВВА " (Одеса) і СФГ "ВлаД" (с. Хмара, Козятинський р-н, Вінницька область) в середньому на 20 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів.

Як встановило відділення, суб'єкти господарювання узгодили свої дії під час проведення відділом освіти Козятинської РДА торгів на закупівлю нафтопродуктів. Відповідачі визнали порушення та зобов'язалися сплатити штраф до державного бюджету, - йдеться в офіційному повідомленні.

