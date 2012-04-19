Вінницькими антикорупціонерами зацікавились в академії держуправління

Вінницький «антикорупційний» досвід зацікавив Національну Академію Державного Управління при Президентові України.

Про це повідомила голова ГО «Філософія Серця» Юлія Грига.

Саме тому за ініціативи «Філософії Серця», підтриманої Вінницькою обласною Радою, 18 квітня 2012 в центрі дистанційного навчання Національною академією державного управління при Президентові України було проведено круглий стіл в форматі відео-конференції «Роль та участь громадськості в процесі розробки, впровадження та контролю за виконанням державної антикорупційної політики на регіональному рівні».

В обговоренні взяли участь представники Академії, органів влади, громадські експерти та слухачі регіональних інститутів НАДУ в Одесі, Харкові, Львові, Дніпропетровську. Віце-президент НАДУ при Президентові України Віталій Малащенко, який модерував захід, представив учасників та запросив до активної дискусії. Заступник голови Вінницької обласної Ради Юрій Медведєв відзначив позитивний результат співпраці конкретної громадської організації з органом представницької влади та запропонував Вінницьку модель використовувати в інших регіонах.

Голова ГО «Філософія Серця» Юлія Грига прокоментувала процес проведення громадського моніторингу як ефективного інструменту громадського контролю за діями влади. Також, вона відзначила як гарний приклад для роботи активність у процесі моніторингу комісій Вінницької обласної Ради з питань гласності і свободи слова та з питань зміцнення законності, правопорядку та боротьби з корупцією. Так, голова останньої - Віталій Мрачковський розповів присутнім про особливості застосування антикорупційного законодавства, коли головними корупціонерами області виявляються сільські та селищні голови. Ще він наголосив на необхідності створення Національного антикорупційного комітету.

Начальник відділу антикорупційної політики Міністерства юстиції Олена Смірнова наголосила на важливості проведення громадського моніторингу антикорупційних програм на регіональному рівні.

В той же час, пані Олена наголосила, що створення чергової владної антикорупційної структури навряд чи суттєво змінить ситуацію.

Незалежний експерт з питань запобігання та протидії корупції Олексій Сініцин рекомендував учасникам алгоритм дій по розробці регіональних програм: моніторинг діючих програм (за їх наявності) – аналіз результатів моніторингу – створення робочої групи по розробці програми – публічне обговорення проекту програми.

Під час обговорення представники регіональних інститутів зауважили, що, на жаль, до процесу розробки програм та планів органи влади їх як фахівців не залучали, проте в областях, в яких ще не прийняті програми , науковці таких інститутів готові долучитися до процесу розробки.

Зокрема, Дніпропетровськ виявив бажання перейняти Вінницький досвід та запросив колег до співпраці.

Всі учасники наголосили на актуальності залучення громадських експертів до реалізації антикорупційної політики на регіональному рівні.

