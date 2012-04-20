В музеї Луцишина - ляльки-мотанки

24 квітня о 14:00 у приміщенні «Музею гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина» відбудеться відкриття виставки «Лялька – іграшка та оберіг».

Всього на виставці експонуватиметься близько 60 ляльок та іграшок, творчо виконаних майстринями Наталією Банах, Іриною Білик, Галиною Волошиною, Любов’ю Гусляковою, Галиною Данилюк, Вікторією Ніколаєвою, Тетяною Пірус, Іриною Савчук, Галиною Чадюк, Євдокією Чугуновою, а також ляльки з приватної колекції Тетяни Савчук.

Ляльки – це обереги родини й роду, це могутні магічні талісмани, символи зв’язку поколінь. Основне призначення ляльки – берегти душу свого власника від зла й нечистих помислів.

Виставкову експозицію ляльок доповнюють 12 робіт талановитої вінницької майстрині Марини Поремської, яка кольоровим ниткам знайшла ще одне застосування – вона творить з них неповторний одяг та аксесуари: костюми, шалі, блузи, берети, сумки, прикраси. Сплетені гачком окремі деталі, нерідко фрагменти природи – квіти, листки, химерно вигнуті стебла і трави, – скомпоновані в цілісні композиції, і ми бачимо буяння калинового цвіту в блакитно-білих тонах, жовто-коричневу палітру осені.

Експонати виставки постають на великому історичному та географічному матеріалі і їх хронометраж досить широкий: це ляльки різних технік виконання з різних матеріалів і різного призначення. Передусім це ляльки з соломи і трави; найвідоміші на всіх континентах ляльки-обереги, що мають сакрально-обрядове значення і виконуються з м’яких матеріалів без застосування голки, – мотанки (вузлові); ляльки авторські колекційні, що мають художньо-естетичне значення; ляльки трикотажні (трансформери в тому числі), виплетені шпицями; сучасні текстильні, пошиті з екологічно чистих тканин інтер’єрні ляльки, які, окрім декоративних ознак, несуть ще й ідейне навантаження – побажання міцної сімї, любові, злагоди, виховують бережливе ставлення до природи, закликають мріяти і вірити в щасливе майбутнє. Майстриня сміливо експериментує, активно творить, пробує свої сили і в геометричному, і в рослинному плетінні, у творенні обємних елементів та в комбінуванні матеріалів.

Організатори виставки сподіваються, що позитивний вплив, яким відзначається процес творення традиційної народної ляльки, і секрети її безликості стануть приводом для того, аби відвідати виставку, а може, й поповнити ряди майстринь-лялькарок.