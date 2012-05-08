Вінниччина - перша в олімпійських видах спорту

Голова спортуправління Вінницької ОДА Олександр Фєнєв на прес-конференції, яка відбулась 7 травня, повідомив про підсумки роботи за 1-й квартал з олімпійських видів спорту.

Згідно з олімпійськимо рейтингом, Вінницька область наразі посідає загальне 1-е місце по другій групі областей.

Відрив від 2-го місця складає майже 2000 очок. Якщо рахувати по відношенню до всіх областей України, то Вінниччина на 7-му місці.

Найбільше очок у олімпійську скарбницю області дала кульова стрільба, 6320 (2 місце у рейтингу нашої групи областей), на 2-у місці - хокей на траві, 3006 очок (2 місце у державному рейтингу), на 3-у місці – легка атлетика, 2423 очка (6 місце у рейтингу). Водночас веслування академічне та на байдарках і каное, плавання, баскетбол (і чоловічий, і жіночий), теніс, футбол, стрільба з лука, веслувальний слалом, а також гандбол у 1-у кварталі Вінниччині очок не принесли.

Олександр Фєнєва також розповів, що обласні стипендії близько 20 видатним спортсменам Вінниччини призначені на 5 місяців.

Наприклад, олімпійські чемпіонки - 2008 Наталя Добринська та Інна Осипенко-Радомська загалом за цей термін отримають по 25 тисяч гривень.

Загалом, за словами очільника обласного спорту, 80% бюджетних коштів йдуть на пріоритетні олімпійські види: бокс, кульову стрільбу, веслування, греко-римську боротьбу, легку атлетику. Це приносить вагомі результати