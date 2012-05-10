Вінниччина набудує нових елеваторів та фруктосховищ

У 2012 році на Вінниччині планується побудувати 17 сучасних зерноскладів з енергозберігаючими технологіями, загальною потужністю 470 тис. тонн зерна, що дозволить збільшити загальну ємність зерносховищ області до 2.5 млн. тонн.

Про це на прес-конференції повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

Також керівництво області розраховує, що цьогоріч буде збудовано 12 фруктосховищ, потужністю 19.4 тис. тонн і 6 овочесховищ для зберігання овочів та картоплі, потужністю 12.9 тис. тонн.

Станом на 1 травня на Вінниччині вже розпочато будівництво 14 елеваторів, 10 фруктосховищ та 4 овочесховищ.

За словами губернатора, в агропромисловому комплексі області зафіксовано зростання інвестиційної активності. Цьогоріч обсяг освоєних коштів складає 538.2 млн. гривень