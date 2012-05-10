За воду дають подарунки

10 травня у Вінницькому прес-клубі нагородили переможців і призерів обласного етапу конкурсу творчих робіт «Кожна краплина має значення». Дипломи та цінні подарунки отримали школярі із міст-учасників муніципальної програми сталого розвитку: Вінниці, Тульчина, Калинівки та Могилева-Подільського.

У номінації «Кращий малюнок» перемогла Анна Непийвода (учениця Вінницької школи №4), друге місце посіла Анастасія Мержиєвська (Могилів-Подільська школа №1), третє місце поділили Анастасія Доровських (Тульчинська школа №3) та брати Володимир і Віталій Гуліваті (Калинівська школа №1).

«Краще есе» написала Олена Дідук (Вінницька школа №11), друге місце посіла робота Мирослави Третяк (Тульчинська школа №1), третю сходинка дісталася Софії Мацелюх (Могилів-Подільська гімназія) та Марина Мороз (Калинівська школа-гімназія №2).

«Кращою стінгазетою» журі визнало роботу учнів Вінницької школи №4: Олександра Іноземця, Юлії Півторак, Марини Сміюхи та Анни Мельник. Друге місце посіла Маргарита Шлайфер (Могилів-Подільська школа №1), а третє поділили між собою Юлія Лівшун (Калинівська школа–гімназія №2) та колектив 2-А класу Тульчинської школи №2.

- Учасники конкурсу, який ми проводили, це – діти, - зазначила координатор ВОГО «Вінницький прес-клуб» Наталія Болховська. - Саме через них ми хотіли донести інформацію до дорослих: батьків, вчителів, бабусь і дідусів. Адже вода – не є невичерпним природним ресурсом, її якісь вже зараз залишає бажати кращого. Інформаційна кампанія “Кожна краплина має значення”, в рамках якої і проходив конкурс творчих робіт, покликана привернути увагу учнів до раціонального використання водних ресурсів. Кампанія проводиться у рамках спільного проекту ПРООН та компанії “Кока-Кола” в Україні (за підтримки ТМ «BonaKva»)».