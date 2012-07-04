Спірідонова отримала прочухана за гіпертоніків

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України Раїса Моісеєнко під час селекторної наради 3 липня 2012 року вислухала інформацію з регіонів про хід виконання Постанови Уряду від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», дія якого розпочалася 1 червня 2012 року.

Метою пілотного проекту є підвищення економічної доступності лікарських засобів, в першу чергу – для соціально-незахищених хворих на гіпертонічну хворобу, яких в Україні налічується майже 12 мільйонів осіб.

Як повідомила заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, на Вінниччині працює робоча група, причому виконання Постанови знаходиться на контролі у голів райдержадміністрацій області, які були присутні на виїзній колегії МОЗ за участі міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

«Пильної уваги з поінформування слід приділити сільським територіям, - зазначила Любов Спірідонова. – З цією метою робочі групи при райдержадміністраціях розпочали цю роботу. Через обласне комунальне підприємство «Центр «Здоров’я» будуть доставлені всі інформаційні бюлетені».

За інформацією заступниці голови ОДА, на Вінниччині розпочато створення єдиного реєстру хворих на гіпертонічну хворобу. Зокрема, вже зареєстровано 280 тис. пацієнтів. Хоча Раїса Моісеєнко була незадоволенням ходом виконання Постанови, оскільки, згідно зі статистикою МОЗ, на Вінниччині обліковується 467755 тис. пацієнтів, що в 40% різниться з сьогоднішніми даними обласного реєстру.

За словами фахівців, основою проекту є запровадження європейського підходу щодо ціноутворення на лікарські засоби, який полягає у використанні зовнішніх порівняльних (референтних) цін для внутрішнього ринку. Зокрема, згідно з Постановою МОЗ № 419 від 01.06.12, оприлюднено реєстр препаратів і збутова надбавка на препарати не повинна перевищувати 10% вартості, торговельна надбавка – не більше 25%.

З 1 серпня 2012 року аптеки зобов’язані закуповувати лікарські засоби не перевищуючи межі граничних оптово-відпускних цін.

Перший заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів Інна Демченко також наголосила на тому, що Міністерство охорони здоров’я жорстко контролюватиме виписку рецептів виключно на спеціалізованих бланках, які не містять жодної реклами. Також необхідно ввести контроль за обліком рецептів.

Наразі першочергові заходи з цього питання, які відбудуться на Вінниччині, це виїзне засідання Колегії управління охорони здоров’я 10 липня за участі голів РДА та голови Вінницької ОДА Миколи Джиги.