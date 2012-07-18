Паразити „заїли” сотню вінничан

За п’ять місяців поточного року спочили в Бозі 11083 мешканців Вінниччини, - повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області.

Переважна більшість пішла з життя своєю смерть, проте спричинили мандри людей до іншого світу хвороби.

Традиційно найбільше вінничан не можуть впоратися з хворобами системи кровообігу – 8249.



На другому місці смертність через новоутворення – 1315 випадків(проти 1230 за відповідний період минулого року).

288 земляків забрали з наших лав хвороби органів травлення, 211 – хвороби органів дихання.

Майже сто вінничан не змогли подолати інфекційні та паразитарні хвороби, причому 58 – туберкульозники.

Зовнішні причини смерті вкоротили віку 567 подолянам, проте 157 з них зробили страшний вибір самі.

