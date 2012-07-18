Вінницькому криміналу накрутили хвоста

За повідомленням органів внутрішніх справ, протягом січня–червня 2012р. зареєстровано 5,8 тис. злочинів, що на 12% менше, ніж у січні–червні 2011р., з числа яких 61 виявлено податковою міліцією.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 36% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 59% склали злочини проти власності, 13% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 4% – злочини проти життя та здоров’я особи, злочини проти громадського порядку та моральності, а також злочини проти громадської безпеки, по 3% – злочини у сфері службової діяльності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян і злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом шести місяців 2012р. скоєно 39 умисних тяжких тілесних ушкоджень, що на 15% більше, ніж за відповідний період минулого року. Кількість умисних вбивств та замахів на вбивство (23 злочини) порівняно із січнем–червнем 2011р. зменшилася на 15%. За першу половину 2012р. зареєстровано 9 випадків зґвалтування і замахів на зґвалтування, що на 50% більше, ніж у січні–червні 2011р.

Кількість крадіжок (2678 випадків) і грабежів (174) порівняно із січнем–червнем 2011р. зменшилась відповідно на 7% та 5%, проте кількість розбоїв (42) збільшилась на 40%. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (334) та хабарництва (26 злочинів) зменшилась відповідно на 11% та 40%.

Органами внутрішніх справ за січень–червень 2012р. виявлено 3 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 8 злочинів, з числа яких 50% – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Могилів-Подільському, Тульчинському районах та у м. Вінниці.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2012р. становила 4069 осіб (на 5% менше, ніж у січні–червні 2011р.), з числа яких 1472 особи – це жінки, 342 пенсіонери, 165 осіб – неповнолітні та 26 осіб – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 2477 осіб (61%) та шахрайств – 432 особи (11%), серед яких 38% – жінки (1109 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждала 121 особа, з яких 32% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 80 осіб, із числа яких 19% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 20% було вбито.

Серед виявлених осіб (3,8 тис.), які вчинили злочини, 47% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 26% мають не зняту або непогашену судимість, 18% вчинили злочин у групі, 13% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12% – жінки, 4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 63%.