Відкрили меморіальну дошку генерал-майору Бурєннікову

16 серпня на території Вінницького об’єднаного міського військового комісаріату відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки Почесному громадянину міста, учаснику визволення Вінниччини від фашистських загарбників, учаснику бойових дій під час ВВв генерал-майору Анатолію Бурєннікову.

Керівництво міста, ветерани Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил, а також представники громадських організацій зібрались на території військкомату за адресою Ленінградська, 28, де 16 років Анатолій Петрович працював міським військовим комісаром.

Ініціатором встановлення меморіальної дошки був син Анатолія Петровича, заслужений працівник освіти України, професор Юрій Бурєнніков.

«Від імені родини хочу подякувати виконавчому комітету міської ради та Раді ветеранів міста Вінниці за прийняття рішення по встановленню меморіальної дошки пам’яті батька, - говорить Юрій Бурєнніков. – Також я дякую ветеранам за захист Батьківщини, а також за те, що вони і нині намагаються робити усе, що в їхніх силах для країни».

Заступник міського голови Валентина Балицька зазначила, що життя Анатолія Бурєннікова – це приклад служіння народу, державі і місту. «Життя Анатолія Петровича – це приклад, для молодого та прийдешнього покоління, - говорить Валентина Балицька. - Сьогодні ще раз віддаємо шану Почесному громадянину нашого міста, учаснику бойових дій, учаснику визволення Вінниччини, генерал-майору Бурєннікову, адже доки існує пам’ять, доти існує народ і наша територіальна громада».

Народився Анатолій Петрович Бурєнніков18 серпня 1921 року в сім’ї службовця в Новоузенську Саратовської області.

У 1939 році вступив на навчання до Ташкентського педагогічного інституту, був сталінським стипендіатом і отримав диплом з відзнакою в червні 1941 року разом із повісткою на фронт.

Після прискореного навчання у військовому училищі, у лютому 1942 року лейтенант Бурєнніков А.П. брав участь у бойових діях на Калінінському, Воронезькому, 1-му та 2-му Українських фронтах. Учасник визволення Харкова, Києва, брав участь у боях на Курській дузі, у Корсунь-Шевченківській операції, визволенні Вінниччини.

За героїзм у боях з фашистами нагороджений двома орденами Великої Вітчизняної війни (І, II ступеня), трьома орденами Червоної Зірки, двома орденами Богдана Хмельницького (II, III ступеня), бойовими медалями «За бойові заслуги», «За победу над Германией» та багатьма ювілейними медалями.

Після Великої Вітчизняної війни працював першим заступником Тиврівського військового комісара (1946-1976 роки), першим заступником Вінницького міського військового комісара, військовим комісаром м. Вінниці.

Обирався депутатом Вінницької міської ради трьох скликань, був членом виконкому.