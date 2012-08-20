Тільки 26 районів готові оплатити навчання майбутніх сімейних лікарів

До проведення медичної реформи в області вирішив долучитися Вінницький національний медичний університет – готувати майбутніх сімейних лікарів. Навіть для цьогорічних абітурієнтів Вінниччини приготували 48 навчальних місць – саме стільки випускників області виявили бажання повернутися після навчання у село і працювати сімейними лікарями. Навчання для них та облаштування робочого місця мали б забезпечити районні ради. Зараз, коли вступна кампанія завершилася, кількість «обраних» абітурієнтів зменшилася вдвічі, а проплата за навчання бодай одного студента не надійшла взагалі. повідомляє сайт Вінниця‘ОК.

Про це завив під час селекторної наради ректор медичного університету Василь Мороз:

– Така акція проводилася з метою закріплення молоді у сільській місцевості та збільшення штату сімейних лікарів, адже потреба в них на сьогодні серйозна. Поступити на державний кошт сьогодні доволі складно, адже у медичному університеті найбільший конкурс, – розповідає Василь Мороз. – Тому тим абітурієнтам, які хочуть працювати і готові повернутися у село надана можливість навчатися за кошт райдержадміністрацій. Але, як виявилося, адміністрації спочатку подали заявки, а тепер говорять, що немає грошей. І на сьогодні підтвердили бажання навчатися лише 26 осіб із заявлених 48! А вже акція практично завершилася, і я підписав наказ і подав попередні списки абітурієнтів. З усіх областей до нас хочуть їхати навчатися, але ми до останнього тримали місця для своєї області.

Василь Мороз також наголосив, що університету довелося скоротити кількість місць для навчання іноземних студентів та збільшити набір для вітчизняних. І хоча списки студентів уже підготовлені, оплати за навчання саме від керівників районів немає досі. До слова, рік навчання в медичному ВНЗ Вінниці коштує 15 тисяч гривень.

За словами начальника обласного управління охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА Лідії Діденко, таку акцію медичний університет запровадив за дорученням голови Вінницької ОДА – «Місцеві стимули медичних працівників у сільській місцевості»:

– Питання затвердження регіональних програм місцевих стимулів, особливо для медичних працівників у сільській місцевості пілотних регіонів, знаходиться під постійним контролем адміністрації Президента, Кабміну та Верховної Ради, – наголошує Лідія Діденко. – Термін затвердження програм був вересень 2012 року. І вже двічі – у лютому та червні – цього року голова облдержадміністрації Микола Джига дав доручення керівникам районів внести власні корективи до програми місцевих стимулів та затвердити їх спочатку до 1 квітня, а потім, у зв’язку з невиконанням – до 1 серпня 2012 року. Станом на 15 серпня дані програми затверджені лише у 12 районах із 27.

За словами Лідії Діденко, на сьогодні від керівників районів області тільки для 26 осіб отримана письмова згода на оплату навчання та працевлаштування із забезпеченням житлом.

Як повідомила заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, області на сьогодні катастрофічно не вистачає медичних спеціалістів сімейного профілю у сільській місцевості:

– Зараз у сільських амбулаторіях працюють люди пенсійного віку. Молодь у село повертатися не поспішає. Доходить до того, що людина хоче йти на пенсію, а ми її просимо попрацювати ще бодай рік. А буває так, що лікар уже вийшов на пенсію, а самі громадяни просять його повернутися, бо немає до кого звернутися за допомогою.

Зауважимо, що практика роботи органів влади із ВНЗ на договірних умовах існує в усіх регіонах України. Наприклад, Київська міська держадміністрація щорічно на навчання до Київського медуніверситету направляє 150 студентів.