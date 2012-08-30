На Вінниччині зафіксоване зростання рівня середньої зарплатні

У липні поточного року середня зарплатня у Вінницькій області становила 2,591 тис. грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зростання порівняно з червнем 2012 року склало +0,6%, а порівняно з липнем 2011 року – на +16,9%.

В Україні середня заробітна плата в липні 2012 року становила 3,151 тис. грн, що на 1,4%, або на 42 грн, більше, порівняно з червнем. Порівняно з липнем 2011 року рівень середньої заробітної плати в липні 2012 року підвищився на 14,6%.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в липні ц.р. спостерігався в Києві - 4,7 тис. грн., а також у Донецькій - 3,619 тис. грн., Київській — 3,268 тис. грн. і Дніпропетровській областях - 3,26 тис. грн..

Найнижчий рівень середньої зарплати відзначено в Тернопільській області - 2,235 тис. грн., Чернігівській - 2,473 тис. грн., Закарпатській - 2,513 тис. грн. і Чернівецькій областях — 2,513 тис. грн.

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в липні проти червня 2012 року спостерігалося в 19 областях.