У Вінниці введено в експлуатацію 51,5 тис.кв.м житла
16:30, 30 серпня 2012Вінниця
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З початку року
З початку року у Вінниці введено в експлуатацію 51,5 51, 5 тис. кв. м житла.
Про це повідомила директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.
За її словами, це житло інвестувалося з різних джерел фінансування.
Досягнутий показник - це 51,5% від запланованих міською владою річних обсягів введення в експлуатацію житла у Вінниці.
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