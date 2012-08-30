У Вінниці введено в експлуатацію 51,5 тис.кв.м житла

З початку року у Вінниці введено в експлуатацію 51,5 51, 5 тис. кв. м житла.

Про це повідомила директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

За її словами, це житло інвестувалося з різних джерел фінансування.

Досягнутий показник - це 51,5% від запланованих міською владою річних обсягів введення в експлуатацію житла у Вінниці.