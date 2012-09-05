Чоловіка вбив автонавантажувач

09:45, 05 вересня 2012
Вінниця
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Перекинувся і задавив

4 вересня о 17:30 на одному з підприємств смт Десна Вінницького району загинула молода людина.

Про це повыдомила  прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Трагедія сталася під час перевантаження зерна.

Внаслідок перевертання автонавантажувача 29-річного місцевого мешканця затисло технікою.

Від отриманих травм чоловік загинув. По факту загибелі людини ведеться слідство.

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