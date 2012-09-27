Вінницька філармонія три дні святкуватиме 75-річчя

1 жовтня о 18.30 Вінницька обласна філармонія запрошує на святковий концерт з нагоди свого 75-річного ювілею. На сцені весь вечір колективи філармонії та зіркові гості свята.

Вітатимуть Вінницьку філармонію лише зірки: майстер художнього слова, Герой України, Лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, Народний артист України Анатолій Паламаренко, а також заслужені артисти України: Ауріка Ротару, Олександр Тищенко, Юрій Васильківський, Віктор та Любов Анісімови плюс чоловічий вокальний квартет “Акорд” Тернопільської обласної філармонії, повідомляє сайт lorna-l.livejournal.com.

Анатолій Паламаренко - постать національного значення, відомий у всій країні та за її межами майстер художнього артист. Як професійний актор він розпочав свою діяльність у Хмельницькому театрі ім. Петровського. З 1962 року — артист естради в Київській Національній філармонії. Паламаренко – одна із найпомітніших постатей у жанрі художнього читання. Специфіку своєї творчості Анатолій Паламаренко визначив сам і назвав її просто – «Слово», тепер читець викладає його як дисципліну у трьох університетах Києва — у Національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова, Музичній академіїї ім. П.І. Чайковського. Зі сцени, у виконанні Анатолія Паламаренко звучали творі майже усіх світових класиків від Шевченка до Шекспіра.

Ауріка Ротару - популярна українська співачка, Заслужена артистка України. Вона народилася у великій співучій сім'ї і сама почала співати з 4-х років. Має дуже активний і цікавий творчій шлях, однією із сторінок якого є робота у колективі «Зимовий сад» під керівництвом Заслуженого артиста України Олександра Тищенко у Вінницькій обласній філармонії (1980-90 роках).

Олександр Тищенко – український композитор, співак, поет. Народився у Києві в сім’ї хорового диригента та оперної співачки. Закінчив музичне училище ім. Глієра та консерваторію ім. П. І. Чайковського в місті Києві. Свою творчу роботу розпочинав як музикант класичного напрямку (піаніст, диригент, композитор). У 1976 захопився сучасною популярною та рок-музикою, створивши, незабаром, гурт «Зимовий сад», який записав 4 альбоми та став лауреатом фестивалів «Червона рута» та «Інтершанс». З 1990 року працює сольно, а також починає плідно співпрацювати як композитор з такими виконавцями як Т. Повалій, А. Ротару, І. Білик, Віталій та Світлана Білоножко, Є. Власова, І. Понаровська та іншими. Неодноразово його пісні стають лауреатами чисельних фестивалів та конкурсів. Пише музику до кінофільмів, мюзиклів а також співпрацює з О. Злотником, П. Зібровим, Ю. Рибчинським, Ю. Рогозою, С. Галябардою та іншими.

Юрій Васильківський - український співак та композитор. У 1980-тих працює в Дніпропетровській обласній філармонії на посаді артист оркестру та у Тернопільській обласній філармонії, в групі за участю заслужених артистів України Любові та Віктора Анісімових. З 1985 по 2000 рік був артистом Вінницької обласної філармонії. У 1991-2000 роках працював художнім керівником та солістом групи «Грай». Васильківським написано близько двохсот пісень на слова багатьох відомих поетів. Пісні Юрія Васильківського звучать у його виконанні а також у виконанні багатьох відомих українських співаків таких як: М. Гнатюк, А. Гнатюк, І. Попович та інші.

Любов та Віктор Анісімови народилися в м. Ніжин Чернігівської області та з дитинства були щиро закохані в українську пісню. Після закінчення музичної школи по класу скрипки Люба та Вітя за порадою свого наставника B.C. Щуцького, який уже понад 30 років допомагає артистам в їхній творчій діяльності та в організації концертів, вступають до Київського естрадно-циркового училища. Ставши його випускниками, Анісімови за розподіленням їдуть працювати до Тернополя. Саме у цей час вони розпочинають свою творчу кар’єру, беруть участь у пісенних конкурсах та фестивалях. Їх виступи мають шалений успіх! З 1985 року артисти тривалий час працювали у Вінницькій філармонії, багато гастролювали по СРСР та Європі, побували з концертами в Канаді. І нині Любов та Віктор продовжують працювати на мистецькій ниві.

Чоловічий вокальний квартет “Акорд” створений у 1998 році зі студентів Тернопільського педагогічного університету. Упродовж усіх цих років незмінним мистецьким керівником та автором аранжувань для квартету є Заслужений артист України доцент Євген Гунько. До складу колективу входять Володимир Футорський, Володимир Гапій, Ярослав Пиріг і Віктор Забчук. В їхньому репертуарі понад 100 творів. Це українські народні пісні, пісні народів світу, класика, духовні твори, сучасні пісні. Квартет є учасником низки Міжнародних фестивалів. Гастролюють хлопці у Франції, Німеччині, Польщі та інших країнах.

Святкування ювілею, розпочавшись наступного понеділка, триватиме три дні.

