Микола Катеринчук показав, як скуповують голоси

22 жовтня у Вінниці пройшла прес-конференція кандидата у народні депутати по виборчому округу №13 (Калинівський, Козятинський та Хмільницький райони) Миколи Катеринчука. Він не тільки роказував про особливості цьогорічної виборчої кампанії, але й підтверджував свої слова відео- та фото матеріалами.

- У цій кампанії провладні кандидати не гребують навіть кримінальними методами «впливу» на виборців, - сказав Микола Катеринчук.

Як ілюстрацію сказаного висуванець від об’єднаної опозиції «Батьківщина» показав журналістам відео, де в деталях видно, як у селі Сальниця Хмільницького району за 100 гривень у скуповуються голоси на користь одного з кандидатів. Показав кандидат і записані на відео свідчення польського бізнесмена та інвестора Тадеуша, який в середині 2000-х років працював з іншим кандидатом Петро Юрчишин як той його обдурив і мало не вбив.

- Дуже прикро те, що тотальна скупка голосів супроводжується залякуванням, – каже Микола Дмитрович. - 80% моїх зустрічей проходило на вулицях просто неба: клуби закривали, у школи взагалі не пускали. Оголошення про наші зустрічі миттєво зривалися, ходили по селах люди, нібито від Катеринчука, які повідомляють що «встречу перенесли», або вона «відмінена». Або прямо залякують вчителів «якщо підете на зустріч з Катеринчуком, вас позвільняють». У Самгородку Козятинського району наші об’яви про зустріч, зірвані зі стовпів, повішали на хрести і пам’ятники на кладовищі. Словом, немає у них нічого святого. Ми поставимо на місце тих людей, хто вам погрожував, в нас достатньо документальних доказів про тиск на людей, про підкуп людей. Всі ці докази будуть підставою для слідства.

Микола Катеринчук прокоментував прийняті минулого тижня зміни до Закону «Про спадщину».

- Закон щодо спадщини, який існував до внесення поправок, це взагалі кримінальна історія, - каже парламентар. - Чотири депутати вигадали схему викачки грошей з громадян, зробили 20 оціночних фірм при БТІ, прийняли закон, який встановлює право оформлення спадщини виключно через нотаріуса і через оцінку майна. Це вилилось в те, що громадянам для оформлення хати чи паїв потрібно до 10 тисяч гривень. Фактично хата в селі може менше коштувати, ніж та оцінка, яку треба було сплатити при набутті спадщини. Обійти цю норму громадянам було неможливо, тому що тільки держава має монопольне право на встановлення майбутнього спадкоємця. Ми звернули увагу громадськості, що це грабіж, адже порушено Конституційні норми. Минулого вівторка прийняли зміни до Закону «Про спадщину», за яким голова сільської ради має право без нотаріуса і довідок БТІ оформляти право спадщини. Тобто, ми повертаємось до нормального процесу набуття права спадщини.