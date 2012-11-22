Лісники заганяють дичину у вольєри

На держпідприємствах лісового господарства Вінниччини активно розвивається вольєрне господарство. Таким чином лісівники хочуть домогтися кардинального покращення економічної ефективності лісового господарства, зокрема його важливої складової – мисливського господарства.

Про це повідомив завідувач сектору мисливського господарства Вінницького облуправління лісового та мисливського господарства (ВОУЛМГ) Василь Мельник.

За словами посадовця, вольєри вже виготовлені і діють в ДП "Бершадський лісгосп". Активно займаються цією справою лісівники ДП "Дашівське ДЛМГ","Вінницький лісгосп", "Крижопільський лісгосп", "Могилів-Подільський лісгосп", "Тульчинське ЛМГ", "Гайсинський лісгосп", "Чечельницький лісгосп".

Загалом мисливська фауна Вінниччини відтворюється, охороняється та раціонально використовується. Площа мисливських угідь держпідприємств Вінницького ОУЛМГ – 257,1 тис. га. На сьогоднішній день чисельність основних мисливських видів тварин у Вінницькій області становить близько 10,5 тисячі копитних, більше 81 тисячі хутрових та понад 330 тисяч пернатих.

Постійно збільшується поголів’я диких тварин.

Самоокупність до загальних витрат на ведення мисливського господарства по управлінню в минулому році склала 74,6%. Найвища вона у ДП "Жмеринський лісгосп", "Дашівське ДЛМГ", "Чечельницький лісгосп", "Гайсинський лісгосп". Надходження від мисливськогосподарської діяльності у 2011 р. склали 1 млн. 531, тис. грн.

Лісівники констатують, що все більше любителів мисливства відмовляються від «чорного» полювання, адже усвідомлюють, що їх буде покарано. Склалася позитивна тенденція щодо зменшення кількості порушників правил полювання, що є результатом системної роз’яснювальної роботи Вінницького ОУЛМГ. А кількість зареєстрованих в області мисливців уже склала майже 26000 чоловік.