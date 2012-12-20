Вінничани зустрілися у ВР з земляком - віце-спікером

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік у середу провів зустріч з делегацією громадських організацій Вінницької області, очолюваною головою обласної ради Сергієм Татусяком, - повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Ігор Калєтнік привітав земляків з Днем Святого Миколая і позитивно оцінив ініціативу такої зустрічі, яка, за його словами, дає можливість поспілкуватися, відчути ті проблеми, які є в регіонах, і зробити все для налагодження позитивної ситуації і у суспільстві, і в економіці, і в цілому у державі.

Заступник керівника парламенту підкреслив, що нині важливо підтримати той курс, який взяла Верховна Рада, зокрема на підвищення ролі парламентських комітетів, на обов’язкове залучення до їхньої роботи досвіду експертів, фахівців, напрацювань громадських організацій, бізнес-асоціацій, асоціацій органів місцевого самоврядування.