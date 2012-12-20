«ТіК» та Ірина Білик влаштували любов у снігу

Вже вдруге наш земляк фронтмен гурту «ТіК»Віктор Бронюк заспівав у дуеті з Іриною Білик.

Вчора на телеканалі М1 відбулась прем’ра їхнього нового спільного дітища - відеокліну на пісню «Зима». Пісня ніжна і гарна, трошки наївна і чиста.

«Спільне кохання» у піснях Бронюка та Білик чогось завжди сумне, а цього разу аж на сніговиків перетворились.

Може, тому, що їхні персонажі так прохали один одного у попередній пісні «Не цілуй», що аж холодними білими кожушками у новому кліпі віжмежувалися.

