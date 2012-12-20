Вінничани залишили в крамницях 21 мільярд гривень

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями - фізичними особами за січень - листопад 2012р. становив 20387,7 млн. грн., що на 17,7% більше обороту січня - листопада 2011р.

Про це повідомило головне управління статистки у Вінницькій області.

Оборот ресторанного господарства (включаючи оборот підприємців - фізичних осіб) зріс на 14,0% і становив 741,4 млн. грн.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації становив 21129,1 млн. грн., що на 17,5% більше обсягу січня - листопада 2011р. У структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб складав 35,8%, підприємців - фізичних осіб – 57,9%, решта – організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб становив 7556,4 млн. грн., що в порівнянних цінах на 13,0% більше ніж у січні - листопаді 2011р.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1134,1 грн.