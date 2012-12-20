«Пежо» в’їхав у «Деу Ланос»
11:40, 20 грудня 2012Вінниця
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Водій «корейця» у гіпсі
19 грудня у м. Гайсин 51-річний водій за кермом автомобіля «Пежо Експерт» не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Деу Ланос».
Про це повідомляє УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
Внаслідок ДТП, 27–річний водій «Деу» отримав перелом правої руки. Від госпіталізації потерпілий відмовився.
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