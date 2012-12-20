«Пежо» в’їхав у «Деу Ланос»

19 грудня у м. Гайсин 51-річний водій за кермом автомобіля «Пежо Експерт» не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Деу Ланос».

Про це повідомляє УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, 27–річний водій «Деу» отримав перелом правої руки. Від госпіталізації потерпілий відмовився.