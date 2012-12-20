Маленьких вінничан кличе на прийом Дід Мороз

З 19 грудня на Майдані Незалежності розпочала працювати Резиденція Діда Мороза. Щоденно протягом місяця вінницька малеча матиме можливість поспілкуватись із самим казковим героєм та цікаво і з користю провести час у нього в гостях, - повідомляє департамент у вправах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Дерев’яний будиночок, у якому щоденно прийматиме малечу вінницький Дід Мороз, розміщений на Майдані Незалежності біля фонтану (навпроти готелю «Поділля»). Дітвора зможе поспілкуватися з казковим героєм, розповісти про свої досягнення за рік та поділитися мріями про подарунки, яких вони очікують цьогоріч під ялинку.

Міський голова Володимир Гройсман каже, що Резиденція Діда Мороза у Вінниці з’явилася не випадково, адже вінницькі діти у минулому році були найслухняніші. Мер Вінниці передав символічний ключ, який відкриває двері будиночка. Відтепер щоденно з 15 до 20 год. вінницький Дід Мороз чекатиме на дітвору у Резиденції, а щочетверга проводитиме офіційний прийом маленьких громадян у приміщенні міської ради.

Цього року у Діда Мороза з’явилось багато помічників, які допомагатимуть йому і в будиночку, і з розвезенням подарунків.

На малечу щовечора чекатиме цікава новорічна програма. Тут нікому не доведеться сумувати, адже будуть і пісні, і танці, і різні майстер-класи. Окрім того, на дітвору чекають казки від ляльок-велетнів, дитячі дискотеки та дитяче карооке й забавки від Дідів Морозів з інших країн.

В будиночку буде оголошено благодійну акцію «Стань помічником Діда Мороза!». Сюди вінничани зможуть принести іграшки, книжки й одяг для дитячих притулків та інтернатів Вінниці.