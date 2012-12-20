Працівники санстанції закривали очі на порушення при прийомі металолому

Прокуратурою міста Вінниці внесені подання у міську санітарно-епідеміологічну станцію та міське управління Держтехногенбезпеки, службові особи яких не реагували на численні порушення суб’єктами господарювання, які здійснюють прийом металобрухту, вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та «Про пожежну безпеку».

Окремими підприємцями діяльність здійснювалась без дозволів на початок робіт, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз тощо, повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області