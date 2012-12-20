У Вінниці стало на 29 голів ОСББ більше

Ще 29 голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та старших по будинках Вінниці отримали посвідчення про проходження спеціального навчального курсу «Управитель житлового комплексу». Церемонія вручення відбулася 19 грудня, у приміщенні Вінницького національного технічного університету, на базі якого і відбувалось навчання.



Освітній курс для старших по будинках та голів ОСББ було розроблено фахівцями технічного університету в рамках міської програми «Підтримка розвитку ОСББ міста Вінниці у 2012-16 роках».

Загалом із початку 2012 року навчання пройшли сто чоловік. Вони прослухали 72 години лекцій на теми, які стосуються ефективного управління житловим комплексом. Зокрема:

- основні положення щодо технічного обслуговування житлового комплексу (поточні та капітальні ремонтні роботи);

- юридичні аспекти взаємовідносин з виконавцями та виробниками житлово-комунальних послуг;

- енергетичне забезпечення житлового будинку;

- фінансово-економічні аспекти діяльності ОСББ;

- санітарно-екологічні вимоги та правила пожежної безпеки;

До викладання були залучені викладачі ВНТУ, фахівці департаментів житлового господарства, економіки та інвестицій, архітектури, містобудування та кадастру, Ресурсного центру, податкової інспекції, Головного управління статистики, МНС, комунального підприємства "Вінницяміскліфт", Вінницьких МЕМ Вінницькі МЕМ.