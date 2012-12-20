Вінничани-сантехніки через кримінальні схеми приховали 11,5 млн грн

Вінничани через кримінальні схеми приховали від бюджету 11,5 млн грн

Про це повідомляє прес-служба ДПС у Вінницькій області.

Зокрема, податку на додану вартість у сумі майже 6,8 млн.грн., податку на прибуток – більш ніж 3,6 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб - понад 1 млн. грн. Повернути всю суму, спрямовану через декілька складних схем у тіньовий обіг без сплати жодної копійки податків, доведеться тепер службовим особам приватного підприємства, що спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі сантехнікою в сегменті «преміум».

Одна зі схем ухилення від сплати податків пов’язана, зокрема, з орендою приміщень у престижних торговельних центрах Київської області, міст Києва та Вінниці. Так, вартість використання сотень квадратних метрів у найпрестижніших торговельних комплексах столиці та Вінниці загальною вартістю понад 3 мільйона гривень ділки, як і належить, включали до складу валових витрат та податкового кредиту. Однак насправді фінансово-господарської діяльності там не вели. Натомість реалізацію сантехнічних товарів здійснювали не пов’язані з фірмою підприємці без відповідних документів.

Інша – стосувалась придбання нежитлових будівель у рахунок погашення заборгованості фізичної особи перед одним із банків із подальшим віднесенням витрат на придбання до валових витрат податкового обліку, замість поступового нарахування амортизації.

Наразі, за викритим фактом правопорушення слідчими податкової міліції вже зареєстровано кримінальне провадження з ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.