Ендкринологи з усієї України вирішували як їм працювати далі

Ендокринологи з Києва, Харкова та інших областей України приїхали до Вінниці для участі у всеукраїнській науково-практичній конференції: «Ендокринологія сучасна і майбутня», присвяченій 80-річчю з дня народження професора Бориса Зелінського, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

20 грудня цього року засновнику і першому завідувачу кафедри ендокринології вінницького національного медичного університету імені Пирогова виповнилося б 80 років. Важка хвороба 1 січня 2001 року зупинила серце професора. Саме він заснував першу у Радянському Союзі кафедру ендокринології, яка й дотепер працює на базі вінницького ендокринологічного диспансеру.

Ендокринна патологія є однією з найбільш соціально значимих проблем сьогодення. Лише на Вінниччині упродовж 2011 року кількість хворих з ендокринною патологією зросла на 15 відсотків. На першому місці лідирує захворювання щитовидної залози, значно випереджаючи цукровий діабет та порушення обміну речовин і розлади харчування.

- Наша система охорони здоров‘я зараз перебуває у стадії реформування, а саме є багато питань до сімейних лікарів, - говорить завідувач кафедри ендокринології Вінницького медичного університету Марина Власенко. - Ми з боку кафедри та Асоціації ендокринологів, проводимо активну роботу, щоб розмежувати обов‘язки лікарів. Тобто, хто має займатися групою ризику, хто повинен виявляти, яким чином і які треба робити дослідження, що може призначати саме сімейний лікар, і які показники говорять про те що цей пацієнт потребує консультації ендокринолога.