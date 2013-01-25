Діденко й надалі очолюватиме медицину області

13:20, 25 січня 2013
Вінниця
0 0

Перепризначили

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана від 14.01.2013 р. за № 8 р-к призначено Директором Департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації Діденко Лідію Олексіівну.

Про це повідомило офіційне Інтренет-представництво Вінницької ОДА.

Лідія Діденко з травня 2010 року працювала на посаді начальника управління охорони здоров’я та курортів обласної державної адміністрації.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter