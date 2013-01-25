Діденко й надалі очолюватиме медицину області

Перепризначили

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана від 14.01.2013 р. за № 8 р-к призначено Директором Департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації Діденко Лідію Олексіівну. Про це повідомило офіційне Інтренет-представництво Вінницької ОДА. Лідія Діденко з травня 2010 року працювала на посаді начальника управління охорони здоров’я та курортів обласної державної адміністрації.



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