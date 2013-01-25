Фура перекрила рух у Тиврові

13:40, 25 січня 2013
Вінниця
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Через слизьку дорогу

24 січня о 16:41 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №31 смт Тиврів надійшла інформація про затор на одній з вулиць райцентру.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За отриманою інформацією водій вантажівки ДАФ не впорався з керуванням та загруз обабіч дороги, перекривши рух іншого транспорту. 

До місця виклику було направлено місцевих рятувальників, які спецтехнікою витягли «фуру» на проїжджу частину й відновили рух автомобілів на цій ділянці дороги.

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