Пологові стаціонари дев’яти районів обладнали за швейцарські гроші

Пологові будинки дев’яти районів Вінницької області отримали сучасне обладнання на суму 3,2 млн. гривень. Устаткування придбане коштом Швейцарської Конфедерації в рамках програми «Здоров’я матері і дитини».

Про це повідомила головний акушер-гінеколог Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА Інна Кукуруза.

«За програмою «Здоров’я матері і дитини» медустанови області отримали 53 одиниці унікального обладнання на суму 400 тис. швейцарських франків, або 3,2 млн. гривень. Устаткування надійшло в пологові стаціонари дев’яти районів», сказала І. Кукуруза.

За її словами, придбано вкрай важливі для забезпечення здоров’я матері та дитини 22 найменування унікальної медичної апаратури. Зокрема, пристрої для штучної вентиляції легенів новонароджених і немовлят, інкубатори та реанімаційні столики, портативні рентген-апарати, кардіотокографи тощо. Це дозволить поліпшити якість надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим з Барського, Бершадського, Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Крижопільського, Могилів-Подільського , Немирівського та Шаргородського районів.

Окрім постачання обладнання, Українсько-Швейцарська програми «Здоров’я матері і дитини» має ще й потужний освітній компонент. Фахові навчання у форматі тренінгів з сучасних перинатальних технологій пройшли понад 600 акушер-гінекологів та середнього медперсоналу Вінниччини. А одинадцять головних лікарів набули знань і навичок зі впровадження новітніх управлінських методів та інструментів.