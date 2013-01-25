Крадій автомобіля зачепився фаркопом за чужий бампер

У Бершадському районі за «гарячими» слідами працівники міліції затримали зловмисника, який серед білого дня з території автозаправки викрав автомобіль.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

По спецлінії 102 до чергового міліції надійшло повідомлення від оператора АЗС, розташованої в місті Бершадь, про те, що невідомий чоловік незаконно заволодів його автомобілем «ВАЗ 2106», який знаходився у місці відведеному для паркування транспорту співробітників автозаправки.

Працівники слідчо-оперативної групи затримали зловмисника на місці кримінального правопорушення. Чоловік на викраденій автівці намагався виїхати з заправки, але не зміг. Внаслідок невмілих дій у користуванні автотранспортом, викрадач фаркопом зачепися за бампер автомобіля, який стояв позаду.

Як розповів в.о. начальника Бершадського райвідділу міліції Сергій Лещенко, затриманим виявився 34-річний житель Волинської області. Чоловік свій вчинок пояснив тим, що йому немає за що жити.

Йдучи через заправку, зловмисник помітив автомобіль, власник якого залишив ключі у замку запалювання. Двері «шістки» були відчинені. Не упускаючи такої нагоди, чоловік вскочив в автомобіль та намагався поїхати, але відсутність навичок у керуванні транспортним засобом не дозволила йому навіть виїхати з заправки.

За даним фактом слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Затриманому оголошено про підозру. За скоєння такого правопорушення передбачено покарання від 3 до 5 років ув’язнення.