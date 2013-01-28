Фанати вимагають повернення «Ниви» - пройдуть маршем

В середу, 30 січня, о 13.30, біля вінницької годинникової вежі у сквері Козицького збереться небайдужа молодь, яка не змирилась із припиненням існування у Вінниці професійного футболу, повідомляє "Моя Вінниця".

- Минулого сезону у місті Вінниця припинила своє існування "Нива". Знялася з чемпіонату через недофінансування, - нагадують вінничанам організатори. - Вболівальники та усі небайдужі до футболу, а зокрема до вінницької "Ниви", багато разів пробували повернути до Вінниці футбол. Але усі спроби були марними.

Тепер організатори розіслали листи до багатьох міст України з проханням підтримати акцію, і отримали відповідь.

- Ми отримали листи із підписами, у яких є прохання про відновлення професійного футболу у нашому місті, - каже один із оргазаторів, вінничанин Віталій Єрмолов. - Насправді, ми не хочемо, щоб ця акція стала останньою. Вона має бути вдалою і вирішальною. Тим більш, що ми до неї підготувались, мабуть, найкраще за усі попередні спроби. Але якщо й цього разу не вийде привернути увагу до проблеми, ми не зупинимось. Повернення "Ниви" хочуть усі!