Прокурори «наїхали» на податкову міліцію

У прокуратурі області під головуванням її очільника Олександра Мрихина відбулось засідання координаційної наради, на якому розглядалось питання щодо стану протидії злочинності й корупції, а також заходи, спрямовані на виявлення, запобігання злочинним і корупційним проявам.

На Вінниччині спостерігається зниження рівня злочинності на 17%, менше зареєстровано злочинів проти власності, злочинів, учинених неповнолітніми та в стані алкогольного сп’яніння, але кількість розбійних нападів на території Вінниччини збільшилась на 20 %.

Про це йшлося на засіданні координаційної ради в прокуратурі Вінницької області з питань протидії злочинності та корупції, - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зросла кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі вдвічі зі смертельними наслідками. На 19% більше зареєстровано злочинів, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами зі смертельними наслідками.

Не викорінено факти укриття злочинів і в умовах роботи за новим КПК України.

Особливе занепокоєння викликає збільшення кількості судових дослідувань.

Не дивлячись на вжиті заходи прокурорського реагування, продовжується бездіяльність підрозділів податкової міліції області, якими протягом п'яти років не викрито жодного злочинного угрупування.

За підсумками наради визначено ряд спільних узгоджених заходів, спрямованих на усунення зазначених порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, та захисту конституційних прав громадян.