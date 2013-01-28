Облрада пропонує громадам заробити грошей у конкурсі

25 січня перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський провів засідання Конкурсної ради обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад. В ході зустрічі були підбиті підсумки дев’ятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад та затверджено вимоги до десятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.

На засіданні було оголошено початок прийому проектів-учасників конкурсу з 1 лютого 2013 року та затверджено вимоги до десятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.

Відповідно до цих вимог, учасники конкурсу розподіляться за трьома категоріями:

1) проекти органів місцевого самоврядування сіл і селищ з максимальним розміром гранту до 50 тис. грн.;

2) проекти органів місцевого самоврядування міст районного значення і районів та проекти, розроблені і подані спільно більш, ніж трьома територіальними громадами (з грантом – до 60 тис. грн.);

3) проекти органів місцевого самоврядування міст обласного значення (з грантом – до 75 тис. грн.).

Конкурсний відбір проектів-переможців здійснюватиметься дирекцією конкурсу, а остаточне рішення стосовно проектів-переможців прийматиме Конкурсна рада.

Кінцевий термін подання проектів – до 9 квітня 2013 року.