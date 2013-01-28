Вінницьке державне телебачення скорочують

Держкомітет телебачення й радіомовлення зобов’язав державні телерадіокомпанії скоротити від 10% до 18% співробітників і зменшити виробництво програм. Причина – брак бюджетного фінансування, якого, за прогнозами Держкомтелерадіо, вистачить лише на перший квартал цього року, пише Вінниця‘ОК.

Вінницька ОДТРК, або ВДТ-6, як звикли називати місцеву державну телерадіокомпанію вінничани, опинилася на грані виживання у зв’язку з таким рішенням Держкомітету.

- Нас зобов’язують скоротити кількість працівників на 10%, – розповідає генеральний директор ОДТРК Любов Коваленко. – Наразі намагаємося зберегти кількість власних програм, шукаємо варіанти такого збереження. Будемо звертатися до керівництва країни, до губернатора, до народних депутатів. Знаю, що мають бути прийняті зміни у бюджеті на перший квартал цього року, сподіваємося, що держава знайде можливість виділити додаткові кошти на трансляцію наших програм.

За словами Любові Коваленко, ще наприкінці минулого року, телерадіокомпанія цілком оптимістично дивилася в майбутнє.

- Ми закупили дещо з нового обладнання, певні кошти заробили на виборах, у планах були нові програми… І раптом цього року фінансування, фактично, повністю припиняється, – зазначає Любов Григорівна.

Нагадаємо, план Держкомтелерадіо з оптимізації діяльності державних телерадіокомпаній (ДТРК) на 2013 рік передбачає скорочення штату ДТРК, зменшення обсягів виробництва й трансляції програм, а також оптимізацію каналів мовлення. Персонал обласних ДТРК чисельністю понад 300 людей має зменшитися на 18%, від 200 до 300 людей – на 10%. Крім того, до 1 березня ДТРК зобов’язані подати в комітет пропозиції зі скорочення виробництва й трансляції програм. Ддо 1 травня штат Національної телекомпанії України (НТКУ) і Національної радіокомпанії України (НРКУ) має бути скорочений як мінімум на 15%.

- На трансляцію програм державного мовлення передбачено 64,8 млн грн. Це в 4,2 рази менше нашої мінімальної потреби. Крім того, з минулого року залишилося 25,2 млн грн кредиторської заборгованості перед операторами телекомунікацій. Виділених цього року грошей вистачить на три місяці мовлення, – заявило джерело в Держкомітеті телебачення і радіомовлення. – Якщо фінансування не збільшать, скоротяться зони мовлення, і ми будемо змушені відключати наші передавачі.

У комітеті Верховної Ради з питань свободи слова й інформації вважають, що державні ТРК слід поступово переводити у формат суспільного телебачення.

Довідка.

В Україні працюють 28 обласних і регіональних державних телерадіокомпаній, а також НТКУ, НРКУ, Державна телерадіокомпанія “Культура” і Державна телерадіокомпанія “Всесвітня служба “УТР”".