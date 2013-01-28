Гройсман поклав у банк 125 мільйонів

Вінницька міська рада має намір розмістити на депозитних рахунках у банках 125 млн гривень коштів міського бюджету 2013 року.

Про це з посиланням на директора департаменту фінансів міськради Наталію Луценко повідомляє Вінниця.Інфо.

За її словами, Вінницька міськрада вирішила розмістити на депозитах до 100 млн гривень коштів спеціального фонду міськбюджету і до 25 млн гривень коштів загального фонду.

Банк, на депозитних рахунках якого будуть розміщені кошти міськбюджету, буде обраний на конкурсі.

Нагадаємо, що 26 грудня 2012 Вінницька міська рада затвердила бюджет міста на 2013 рік з доходами 1429295000 гривень і видатками 1431759000 гривень.

У 2012 році конкурсний комітет виконавчого комітету Вінницької міської ради визнав Вінницька філія входить до групи найбільших Державного експортно-імпортного банку переможцем конкурсу з відбору банку для розміщення на депозитних рахунках до 75 млн гривень коштів міського бюджету 2012 року.

Банк щомісяця виплачував дохід на розміщені на депозитах кошти міськбюджету-2012 з розрахунку 14% річних.