Військові виявили на Донбасі новітню систему радіоелектронної боротьби, яку використовують росіяни (відео)

Подібні системи виводять з ладу безпілотники, створюючи радіоперешкоди, впливають на роботу датчиків, забивають канали зв'язку та передачу даних.

Українські розвідники на Донбасі виявили частину комплексу, що, ймовірно, належить до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) або радіоелектронної розвідки (РЕР).

Про це з посиланням на військових повідомляють волонтери фонду "Повернись живим". Відповідне відео опубліковано на їхній сторінці.

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Волонтери зазначають, що спершу здається, що це простий відблиск від скла, адже навколо все зруйноване. Але після згасання світла та його поновлення квадрокоптер перестав слухати команди пілота.

У свою чергу, українські аеророзвідники наголошують, що подібні випадки не поодинокі.

"Коли на моніторі з'явилося кольорове мерехтіння, згадали, що їхні апарати так само ставали неконтрольованими", – зазначено у дописі "Повернись живим".