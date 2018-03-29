Через дезертирство бойовиків РФ посилила охорону неконтрольованої Україною ділянки кордону

Це зроблено з метою перекрити потік дезертирів з лав бойовиків, які намагаються втекти до Росії.

Прикордонна служба Росії через дезертирство у лавах російсько-окупаційних військ посилила охорону в районі тимчасово неконтрольованої Україною ділянки державного кордону.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Це пов’язано зі збільшенням кількості дезертирів у лавах російсько-окупаційних військ, які намагаються виїхати до Росії», - наголосив він.

За словами речника, у підрозділах окупаційних військ інтенсивно розповсюджується дезінформація про підготовку ЗСУ до наступальних дій на Маріупольському та Волноваському напрямках.

«Водночас надмірне поширення противником такої інформації призвело до збільшення кількості випадків самовільного залишення місць служби бойовиками російсько-окупаційних військ, які перебувають на передових позиціях. З метою недопущення проникнення дезертирів на територію РФ російською прикордонною службою посилено режим патрулювання на тимчасово неконтрольованій українською стороною ділянці кордону», - додав Гуцуляк.